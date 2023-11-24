Экстрадирован задержанный в Азербайджане гражданин Турции

Находящийся в международном розыске Мехмет Явуз Инджесу, гражданин Турецкой Республики, 1986 года рождения, признанный виновным в совершении кражи с использованием банковской карты в Турции и приговоренный к тюремному заключению в 2020 году, был задержан в Азербайджане в августе текущего года и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

В соответствии с Европейской конвенцией "Об экстрадиции" и дополнительными протоколами к ней, было принято решение об экстрадиции осужденного. В сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана он был передан компетентным органам Турции.

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