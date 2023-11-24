Азербайджан успешно восстановит Карабахский регион

Об этом сказала в пятницу Trend профессор Азербайджанского государственного педагогического университета, уроженка села Солтанлы Наиля Вердизаде, передает Day.Az.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан преодолеет все вызовы, связанные с восстановлением Карабахского региона. Вынужденные переселенцы смогут вернуться в родные края, а дети смогут учиться, все больше развивая этот регион", - добавила она.

Говоря о поддержке дружественных стран в восстановительных работах, Вердизаде отметила большую поддержку Венгрии и ее компаний в данном вопросе.

Отметим, что 24 ноября состоялась торжественная церемония закладки фундамента освобожденного от оккупации села Солтанлы.

В церемонии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также жители села.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!