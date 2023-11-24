В одном из сел Ходжалы обнаружены оружие и боеприпасы в библиотеке

В Ходжалы в библиотеке обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудниками Ходжалинского районного отдела полиции в библиотеке в районном селе Баллыджа найдены и изъяты 3 пулемета марки "ТШК" калибра 12,7 мм, 5 пулеметов марки "ПК" калибра 12,7 мм, 42 автомата марки "АК" различного калибра, 1 30-мм гранатомет марки "АГС-17", 4 гранатомета марки "РПГ-5" и большое количество боеприпасов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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