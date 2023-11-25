Контрабандный иранский табак задержали на границе

В рамках совместной деятельности подразделений Береговой охраны Государственной пограничной службы предотвращен контрабандный ввоз табачных изделий из Исламской Республики Иран в Азербайджан в южном направлении Каспийского моря.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, в результате проведенных мероприятий в направлении мыса Бандован Каспийского моря в ходе осмотра обнаруженных на береговой линии пакетов было найдено и изъято 23998 сигарет различных наименований, 80 консервированных семян томатов в железных банках и 1 ковер.

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