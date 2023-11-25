https://news.day.az/society/1617198.html В Губе обнаружена незаконная угольная скважина
В Губе обнаружена незаконная угольная скважина
В Губе обнаружена угольная скважина, в которой незаконно производился древесный уголь.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
Скважина была обнаружена в ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции и Министерства экологии и природных ресурсов.
Незаконным производством угля занимался житель села Рустов Хафиз Байрамов. По данному факту составлен протокол, в отношении мужчины приняты соответствующие меры, обнаруженная угольная скважина ликвидирована.
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