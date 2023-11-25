Назначен новый директор Дворца Гейдара Алиева, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Согласно соответствующему приказу министра культуры Азербайджана Адиля Керимли директором Дворца Гейдара Алиева назначен Ильхам Гасымов.

Ильхам Гасымов родился в 1977 году. В 1998 году он окончил Азербайджанский технический университет.

Ильхам Гасымов является автором телевизионных проектов, театральных постановок, концертных программ и т.д.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!