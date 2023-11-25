В Агалы возрождается жизнь

В соответствии с I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики продолжается возвращение вынужденных переселенцев в родные края. На сегодняшний день обеспечено переселение около 1000 семей в восстановленные и заново отстроенные населенные пункты. В первом селе, откуда началось "Большое возвращение" - селе Агалы Зангиланского района, уже поселились 175 семей (871 человек).

Как сообщает Day.Az, в Агалы, отстроенном на основе концепции "умного села", созданы необходимая социально-техническая инфраструктура, отвечающая современным требованиям, все условия для комфортного и безопасного проживания жителей. Функционирующие здесь государственные предприятия, частные учреждения оказывают поддержку в обеспечении занятости сельских жителей.

Жители Агалы создали подсобное хозяйство на приусадебном участке своих домов, выращивают фруктовые деревья, садово-огородные культуры, держат домашнюю птицу.

"Большое возвращение" приносит новую жизнь на освобожденные от оккупации территории, ускоряет возрождение этих мест. В рамках программы "Большое возвращение" каждое государственное учреждение поддерживает этот процесс, выполняя возложенные на него обязанности. Для адаптации населения в восстановленных и вновь отстроенных населенных пунктах осуществляются реинтеграционные мероприятия, проекты развития на основе сообществ.

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