Жители Масаллы сдали полиции незарегистрированное оружие

Жители Масаллинского района сдали полиции незарегистрированное огнестрельное оружие.

Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Масалинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия, а также поощрению добровольной сдачи гражданами такого оружия.

В результате вышеуказанных мер двое жителей Масаллинского района добровольно сдали сотрудникам полиции незарегистрированные охотничьи ружья.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.

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