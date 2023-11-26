https://news.day.az/society/1617313.html Жители Масаллы сдали полиции незарегистрированное оружие
Жители Масаллы сдали полиции незарегистрированное оружие
Жители Масаллинского района сдали полиции незарегистрированное огнестрельное оружие.
Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Масалинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия, а также поощрению добровольной сдачи гражданами такого оружия.
В результате вышеуказанных мер двое жителей Масаллинского района добровольно сдали сотрудникам полиции незарегистрированные охотничьи ружья.
Мероприятия в данном направлении продолжаются.
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