В Дашкесане выявлен факт незаконной перевозки горной породы

Сотрудники Дашкесанского районного отдела полиции (РОП) продолжают мониторинг против нарушений правил пользования недрами на территории района.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, в ходе мероприятия был выявлен факт незаконной перевозки горной породы грузовиком марки "КамАЗ" на территории села Амирвар.

По данному факту в отношении водителя составлен протокол по статье 228 (пользование недрами без разрешения или с нарушением условий разрешения) Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Кроме того, в ходе мониторинга, проведенного сотрудниками отдела совместно с сотрудниками регионального управления №10 Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), в селе Гушчу были обнаружены сожженные бытовые отходы.

По данному факту сотрудниками МЭПР была проведена соответствующая документация.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!