В Баку обнаружены боеприпасы

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Шувелян Хазарского района города Баку.

Как сообщает Day.Az, после получения информации на место происшествия были направлены саперы Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности совместно с правоохранительными органами в ходе осмотра места происшествия были обнаружены 1 ручная граната Ф-1, пригодная для боевого применения, 1 запал УЗРГМ и 10 снарядов калибра 9 мм.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!