Вниманию метеозависимых людей

Сегодня на Земле наблюдается умеренная магнитная буря.

Как передает Day.Az, об этом сообщает мониторинг космической погоды Института прикладной геофизики РФ (ИПГ).

"Продолжается магнитная буря", - говорится в заявлении ИПГ.

Степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G2, означающее "умеренно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.

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