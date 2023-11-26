В Баку в доме и прилегающем к нему магазине произошел пожар

В Хазарском районе Баку на площади 17 кв.м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного четырехкомнатного дома общей площадью 120 кв.м. Кроме того, на площади 120 кв.м также загорелась кровля данного здания.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Согласно информации, в ходе происшествия сгорели деревянные балки крыши и складированные на полках продовольственные товары прилегающего к дому продуктового магазина, общая площадь которого составляет 88 кв.м.

Было отмечено, что из-за высокой температуры также расплавился пластиковый потолок помещений.

Остальная часть дома и магазина были защищены от пожара. Огонь был потушен подразделениями Государственной службы пожарной охраны МЧС.

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