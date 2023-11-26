На юге Азербайджана вспыхнул пожар в горно-лесистой местности

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности вблизи села Ханагях Лерикского района.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

После получения информации на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

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