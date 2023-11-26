https://news.day.az/society/1617350.html На юге Азербайджана вспыхнул пожар в горно-лесистой местности
На юге Азербайджана вспыхнул пожар в горно-лесистой местности
На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности вблизи села Ханагях Лерикского района.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
После получения информации на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре