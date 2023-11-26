Важное предупреждение от синоптиков

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 27 ноября до утра 28 ноября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами дом 23-28 м/с, а в некоторых частях полуострова - до 30 м/с.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 28 ноября ожидается дождь, который постепенно прекратится к вечеру. На некоторых участках полуострова возможны дожди.

Температура воздуха понизится на 6-9 градусов по сравнению с предыдущими днями.

В районах Азербайджана, начиная с северного и западного районов, в течение дня 27 ноября и до вечера 28 ноября погодные условия будут нестабильными, местами ожидаются дожди. В отдельных местах (Нахчыванская АР, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Газах-Гянджа, Центральный Аран, Карабах и Восточный Зангезур) возможны ливневые дожди с грозами, в горных и предгорных районах - снег.

Ожидается усиление западного ветра до 18-23 м/с, местами до 28-33 м/с.

Температура воздуха понизится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями.

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