Температура воздуха превысила климатическую норму

Погодные аномалии охватили последнее время все континенты. Словно в преддверии 28-й Конференции сторон по изменению климата, которая начнет свою работу уже через четыре дня природа в очередной раз напоминает об неотложности мер, которые должны быть приняты всеми странами, во имя будущего планеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

"Ноябрь месяц, "богатый " погодными аномалиями поражал масштабностью погодных катастроф во многих странах.

Некоторые из них нельзя назвать характерными для для определенного климатического пояса атмосферными явлениями.

Вот и в нашей стране зафиксирован необычно высокий для конца осени температурный режим, превышающий климатическую нормы почти на 7 градусов. Причиной такой аномально теплой погоды стало преобладание южного, юго- западного переноса воздушных масс, несущих сухой африканский воздух.

Сегодня порывы теплого южного ветра достигали 20 м/с. в Баку и на Абшеронском полуострове ветер сопровождался повышением температуры воздуха до 24, 6 градусов.

За последние два десятилетия лишь только 04 ноября 2006 года максимальная температура воздуха в Баку была на 24.7 градусов тепла. Но конце ноября, такой высокой температуры еще не было зафиксировано.

В целом за 25 дней ноября температура воздуха была выше климатической нормы до 7.5 градусов.

27 ноября утром в стране ожидается усиление северо-западного ветра, и осадки, которые будут наблюдаться 28 числа. Температура понизится на 5-9 градусов", - сказала она.

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