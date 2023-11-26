В Шамахы завершился Фестиваль винограда и вина

Завершился Фестиваль винограда и вина, прошедший на выходных в селе Мейсари Шамахинского района, передает Day.Az.

Прошедший 25-26 ноября фестиваль, организованный Государственным агентством по туризму и исполнительной властью Шамахинского района, вызвал большой интерес гостей Шамахы и района и запомнился яркими моментами. Посетители фестиваля смогли посмотреть презентации, посвященные виноградарству и виноделию, и весело провести выходные.

Целью фестиваля, проводимого во второй раз, является популяризация местного виноградарства и виноделия, повышение экспортного потенциала винодельческой продукции, доведение до сведения общественности истории виноградарства и виноделия в Азербайджане и проделанной в этой области работы.

Территория виноградарско-винодельческого комплекса ООО "Ширванские вина" в селе Мейсари была разделена на выставочную, развлекательную, детскую, пикниковую, сувенирную и другие зоны, установлены винный и продовольственный павильоны. На фестивале прошли различные мероприятия, связанные с производством винограда и виноделием в нашей стране, туристическим потенциалом Азербайджана.