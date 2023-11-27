https://news.day.az/society/1617416.html Кяльбаджар - символ очарования Азербайджана - ВИДЕО
Кяльбаджар - символ очарования Азербайджана - ВИДЕО
Кяльбаджарский район, расположенный среди великолепных гор Малого Кавказа, называют азербайджанской Швейцарией, передает Day.Az.
В этом краю, завораживающем своей природой, идут масштабные ремонтно-восстановительные работы.
Кельбаджар станет центром зимнего туризма. Здесь можно будет покататься на лыжах, насладиться горячей водой термальных источников, прогуляться по лесам, где растут редкие виды деревьев, и успокоить свои нервы, слушая журчание реки Тертер.
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