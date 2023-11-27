Кяльбаджар - символ очарования Азербайджана

Кяльбаджарский район, расположенный среди великолепных гор Малого Кавказа, называют азербайджанской Швейцарией, передает Day.Az.

В этом краю, завораживающем своей природой, идут масштабные ремонтно-восстановительные работы.

Кельбаджар станет центром зимнего туризма. Здесь можно будет покататься на лыжах, насладиться горячей водой термальных источников, прогуляться по лесам, где растут редкие виды деревьев, и успокоить свои нервы, слушая журчание реки Тертер.

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