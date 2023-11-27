Чем была вызвана утренняя задержка в метро?

В связи с вероятной неисправностью поезда, следовавшего по маршруту "Дарнагюль-Бакмил", пассажиров высадили на станции "Насими".

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Было отмечено, что поезд был отогнан в тупик на станции "Мемар Аджеми" для проведения осмотра. В настоящее время проводится расследование.

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