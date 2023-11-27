Пограничники не позволили нелегалу из Пакистана попасть в Азербайджан

В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с нелегальной миграцией, в результате бдительности пограничного наряда на территории службы пограничного отряда "Загатала" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвращено нарушение государственной границы.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ГПС Азербайджана, 25 ноября в 19:20 на территории Службы пограничной заставы, расположенной вблизи села Ени Шариф Балакенского района, при попытке нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Грузии, был задержан гражданин Исламской Республики Пакистан Игбал Сйед Кашиф (1994 года рождения).

"В ходе расследования было установлено, что задержанный официально прибыл на территорию страны, намереваясь нарушить государственную границу и мигрировать из Азербайджанской Республики в Грузию, а оттуда - в одну из европейских стран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!