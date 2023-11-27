В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО

Форум сотрудничества азербайджано-узбекских неправительственных организаций (НПО), организованный в городе Физули, проходит в средней школе №1 имени Мирзы Улугбека.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме принимают участие более 100 представителей НПО двух стран. На собрании минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Были исполнены государственные гимны Азербайджана и Республики Узбекистан. Был продемонстрирован видеоролик, посвященный азербайджано-узбекским отношениям.

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