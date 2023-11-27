https://news.day.az/society/1617513.html В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО - ФОТО
В Физули проходит форум сотрудничества азербайджано-узбекских НПО - ФОТО
Форум сотрудничества азербайджано-узбекских неправительственных организаций (НПО), организованный в городе Физули, проходит в средней школе №1 имени Мирзы Улугбека.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме принимают участие более 100 представителей НПО двух стран. На собрании минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.
Были исполнены государственные гимны Азербайджана и Республики Узбекистан. Был продемонстрирован видеоролик, посвященный азербайджано-узбекским отношениям.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре