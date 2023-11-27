Погода резко изменится

Обнародован прогноз погоды на 28 ноября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится умеренным южным.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем 10-15° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью в некоторых северных и западных районах возможны осадки, в горных районах - снег. В некоторых местах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10 ° тепла.

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