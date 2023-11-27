В Азербайджанском техническом университете среди студентов выявлена корь

В Азербайджанском техническом университете у 8 студентов выявлена корь.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщила пресс-секретарь университета Севиндж Искендерова.

Она отметила, что заболевшие студенты изолированы.

"Сейчас их здоровье в норме. Они продолжат занятия после окончания инкубационного периода вируса. Студенты, которые не были вакцинированы против кори в детстве, проинформированы о важности вакцинации", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в прошлом месяце в Шекинской гимназии интернатного типа с интегрированным обучением были временно приостановлены уроки из-за массового заболевания корью. Затем в Загатальскую центральную районную больницу с 11 октября по 17 ноября 2023 года поступило 64 обращения по поводу симптомов кори.

Среди учащихся средних школ сел Атакишили, Сор-Сор, Пирили, Арабгубалы, Шильян и Гарасаккал Кюрдамирского района также выявлены случаи заражения корью. Кроме того, корь была обнаружена у трех студентов Джалилабадского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета и у одного студента Азербайджанского архитектурно-строительного университета.

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