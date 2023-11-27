Выявлены новые схемы атак армянских хакеров на граждан Азербайджана

Государственной службой специальной связи и информационной безопасности выявлены новые фишинговые атаки армянских хакерских групп на граждан Азербайджана.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что путем создания веб-сайтов, осуществляющих продажу поддельных билетов в различные театры и спектакли, они обманывают граждан путем социальной инженерии, используя новый метод захвата принадлежащих им данных банковских карт и присвоения денежных средств.

"Призываем граждан быть бдительными в отношении подобных случаев, приобретать билеты только в официальных точках и на официальных сайтах продаж", - говорится в сообщении.

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