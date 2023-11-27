Сахиль Бабаев о пенсионном возрасте

Сегодня пенсионный возраст в Азербайджане составляет 65 лет для мужчин и 63 с половиной для женщин. Они будут уравниваться путем увеличения женского пенсионного возраста на шесть месяцев каждый год в соответствии с изменением, внесенным в закон "О трудовой пенсии" в 2017 году.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике.

"Их фактический демографический расчет рассчитан на 12 лет - это средний ожидаемый период, в течение которого человек получит эти средства при выходе на пенсию. Сегодня средний стаж 1 миллиона 100 тысяч пенсионеров в Азербайджане составляет 14 лет, что само по себе говорит о том, что мы вышли из существующей системы и пришли к более мягкому и гуманному механизму, и дальнейшее его увеличение, безусловно, может создать определенную угрозу возникновения дефицита Пенсионного фонда, устойчивости к привлечению дополнительных средств", - добавил министр.

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