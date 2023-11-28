В результате операций по разминированию, проведенных с ноября 2020 года по настоящее время, в Азербайджане разминировано 111 207 гектаров.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на II Международной конференции на тему "Борьба с минной угрозой: инновации и передовые практики", организованной ANAMA.

"Всего было обнаружено и обезврежено 109 552 мины и других взрывоопасных предметов (30 753 противопехотные мины, 18 531 противотанковая мина и 60 268 неразорвавшиеся боеприпасы)", - подчеркнул он.

Председатель правления отметил, что Азербайджан входит в число стран, наиболее загрязненных минами в глобальном масштабе.

Он также упомянул, что по предварительным подсчетам, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было размещено около 1,5 миллиона мин, и около 9 тысяч кв. км территории были заминированы.

Отметим, что во II Международной технической конференции, организованной Азербайджаном, принимают участие более 100 представителей международных организаций, операционных и производственных компаний, осуществляющих деятельность в области разминирования, из 25 стран мира, официальные правительственные лица, а также представители государственных структур и дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане.