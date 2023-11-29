130 семей не могут вселиться в новые квартиры из-за одного человека

В Наримановском районе столицы в связи с аварийным состоянием будут демонтированы жилые здания, расположенные по адресу: улица Карабаха, 35.

Как передает Day.Az со ссылкой на ATV Xəbər, на их месте планируется строительство новостройки.

Арендующие в настоящее время жилье граждане будут обеспечены современными квартирами.

Отмечается, что около 130 семей договорились с жилищно-строительным кооперативом (ЖСК). А вот владелец одной из квартир категорически не соглашается на эти условия.

Данная проблема продолжается уже более двух лет. И столько людей на протяжении всего этого времени остаются без жилья из-за одного человека.

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