130 семей не могут вселиться в новые квартиры из-за одного человека - ВИДЕО
В Наримановском районе столицы в связи с аварийным состоянием будут демонтированы жилые здания, расположенные по адресу: улица Карабаха, 35.
Как передает Day.Az со ссылкой на ATV Xəbər, на их месте планируется строительство новостройки.
Арендующие в настоящее время жилье граждане будут обеспечены современными квартирами.
Отмечается, что около 130 семей договорились с жилищно-строительным кооперативом (ЖСК). А вот владелец одной из квартир категорически не соглашается на эти условия.
Данная проблема продолжается уже более двух лет. И столько людей на протяжении всего этого времени остаются без жилья из-за одного человека.
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