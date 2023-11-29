Пойдут ли завтра дожди?

Обнародован прогноз погоды на 30 ноября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 13-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 мм рт. ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром в некоторых районах будет туман. Умеренный западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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