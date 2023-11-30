Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 1 декабря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 9-12° тепла, днем 13-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, в восточных районах небольшая морось. Западный ветер ночью и утром местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

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