Завтра погода обещает порадовать

Обнародован прогноз погоды на 2 декабря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление упадет с 764 мм рт.ст. до 761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем 14-19° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 6-11° тепла.

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