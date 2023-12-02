Осень не хочет покидать Азербайджан - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 3 декабря.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, преимущественно без осадков.
Ночью и утром местами будет туман, ожидается морось. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем - 17-22 ° тепла.
В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем - 18-23°тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3 ° тепла, днем - 7-12 ° тепла.
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