Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 4 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 15-19° тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 4-9° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.