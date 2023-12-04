В Гяндже задержан подозреваемый в совершении кражи

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отдела полиции Главного управления полиции города Гянджа, было задержано лицо, подозреваемое в незаконном проникновении в киоски на территории города и краже наличных денег, табачных изделий, энергетических напитков и других товаров.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в ходе расследования возникли подозрения в том, что ранее судимый Халыг Мамедов в ноябре текущего года незаконным путем проник в два киоска, действующих на территории города, и похитил различные товары и денежные средства на общую сумму около 5 тысяч манатов.

Подозреваемый был задержан и передан следствию, расследование по фактам продолжается.

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