В Азербайджане распространились кадры, которые перепугали Армению

В Азербайджане распространились кадры, которые перепугали Армению

Как передает Day.Az, азербайджанское телевидение (AzTV) показало кадры съемки расположенной в Ереване Голубой мечети.

Представляем соответствующие кадры азербайджанской мечети:

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