https://news.day.az/society/1619118.html В Азербайджане распространились кадры, которые перепугали Армению - ВИДЕО
В Азербайджане распространились кадры, которые перепугали Армению - ВИДЕО
В Азербайджане распространились кадры, которые перепугали Армению
Как передает Day.Az, азербайджанское телевидение (AzTV) показало кадры съемки расположенной в Ереване Голубой мечети.
Представляем соответствующие кадры азербайджанской мечети:
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