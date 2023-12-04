https://news.day.az/society/1619168.html Ведется расследование трагической гибели азербайджанских военнослужащих в Сальяне
Ведется расследование трагической гибели азербайджанских военнослужащих в Сальяне
Третьего декабря двое военнослужащих ВС Азербайджана погибли в результате отравления угарным газом в съемной квартире в городе Сальян.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Азербайджана.
Отмечается, что прокуратура Сальянского района проводит расследование по факту смерти военнослужащих.
Напомним, что в Сальяне произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека. Сообщается, что они умерли от отравления угарным газом.
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