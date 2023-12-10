Яркие ночи в Шуше

Освобожденная от врага культурная столица Азербайджана Шуша с каждым днем благоустраивается, становится все краше. В городе ведутся масштабные реконструкционные работы, восстанавливаются наши исторические памятники.

Ночи в Шуше так же прекрасны, как и дни. Даже в темное время суток город излучает яркий свет.

Day.Az представляет ночные кадры города Шуша, снятые региональным корреспондентом АЗЕРТАДЖ Таиром Агамамедовым.

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