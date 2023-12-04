Рабочий снял предвзятое видео для сбора подписчиков

На некоторых страницах социальных сетей опубликовано видео, в котором утверждается, что толщина монолитного железобетонного перекрытия строящегося в Баку многоэтажного жилого дома составляет 10 см, а диаметр арматуры нижней и верхней сетки поддона покрытия - 8 мм.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило комментарий.

"Относительно данного вопроса сообщаем, что строительство жилого комплекса по адресу город Баку, Наримановский район, проспект З.Бюниядова 2036-ой квартал осуществляется компанией ООО "TRVEGE" с учетом требований законодательства и ведется на основе проекта, утвержденного Главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС.

Так, в проектной документации указана толщина монолитного железобетонного перекрытия - 16 см, а диаметр арматуры нижней и верхней сетки поддона покрытия - 10 мм и строительные работы выполняются в полном соответствии с проектными документами.

Отметим, что согласно действующему законодательству, государственный надзор за объектом на всех этапах осуществляется специалистами Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС.

Кроме того, Эльшан Эйвазов, который поделился данным видео на своей странице в социальной сети и работал рабочим на указанном строительном объекте, признал, что сделал и распространил это видео на своей странице предвзято, чтобы получить дополнительную аудиторию и не допустить в будущем проблем между ним и строительной компанией", - говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

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