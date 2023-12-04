Предотвращена попытка ввоза в Азербайджан крупной партии контрабанды

В оперативный отдел Главного таможенного управления на воздушном транспорте поступила информация касательно попытки ввоза в Азербайджан вне таможенного контроля лекарственных средств, меховых изделий, мобильных телефонов и других товаров авиарейсом Москва-Баку.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете, в связи с этим оперативная группа произвела таможенный досмотр принадлежащей гражданину Азербайджана ручной клади при его выходе из таможенной зоны через "зеленую зону".

В ходе осмотра в ручной клади были обнаружены 13 меховых и кожаных изделий, 6 мобильных телефонов, 200 ампул (ботокс), 85 различных лекарственных препаратов, 18 коробок электронных табачных изделий, 68 упаковок кальянного табака, 6 комплектов посуды немецкого производства, продукты питания.

По данному факту проводится расследование.

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