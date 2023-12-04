Лица, оказавшие сопротивление полицейским в Габале, привлечены к ответственности

Лица, обвиняемые в оказании сопротивления сотрудникам полиции на территории поселка Вандам Габалинского района, привлечены к ответственности.

Об этом говорится в совместной информации пресс-служб Генпрокуратуры и МВД, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно информации, 2 декабря в районную прокуратуру поступила информация о применении силы в отношении сотрудников полиции, исполняющих служебные обязанности в поселке Вандам Габалинского района. В ходе разбирательства были выявлены обоснованные подозрения в том, что житель поселка Вандам Габалинского района Сахават Агаев, 1981 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем легкового автомобиля "ВАЗ 2107", нарушил правила дорожного движения на территории населенного пункта. При задержании он вместе со своим братом Эльданизом Агаевым, 1974 года рождения, вразрез с нормами поведения и морали, грубо нарушив общественный порядок, не подчинившись законным требованиям полиции, оказал сопротивление полицейским, нанося удары камнями, кулаками и ногами, а также повредив автомобиль, принадлежащий Габалинскому районному отделу полиции.

По уголовному делу, возбужденному по данному факту, Эльдениз Агаев был признан виновным и привлечен в качестве обвиняемого по статьям 221.3 (хулиганство с использованием предметов, используемых в качестве оружия) и 315 (оказание сопротивления или применение силы в отношении представителя власти) УК, а Сахават Агаев - по статьям 221.2.1, 221.2.2 (хулиганство в составе группы лиц с оказанием сопротивления лицу, выполняющему обязанности по охране общественного порядка) и статье 315.

Решением суда в отношении Эльданиза Агаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении Сахавата Агаева - домашний арест.

Юридическая оценка действий всех виновных лиц будет обеспечена путем полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств по уголовным делам.

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