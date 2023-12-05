Уникальные классические и спортивные автомобили представлены в Центре Гейдара Алиева на неделе FIA

На неделе FIA, которая пройдет в Баку, в фойе Центра Гейдара Алиева выставлены автомобили с привлекательным внешним видом и уникальными для своего времени техническими показателями.

Как сообщает Day.Az, на выставке, организованной Автомобильной Федерацией Азербайджана, были представлены классические и спортивные автомобили.

Это автомобили "Lamborghini Huracan Sterrato", "Legends Car" (Ford Coupe 34), "Ferrari SF90 Stradale", "The Model T Ford Snowmobile", "Auburn Speedster 866", "Cadillac Model M", "Packard 645 Dual Cowl Phaeton", "Volkicar".