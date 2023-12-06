https://news.day.az/society/1619805.html Ветер ослаб, но... - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Ветер ослаб, но... - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Обнародована фактическая погода.
Как передает Day.Az, по данным Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 9:00 6 декабря сильный северо-западный ветер, наблюдавшийся на территории страны, ослаб к утру до 8-13 м/с. Со второй половины дня 5 декабря в некоторых местах шли дожди. Ливни наблюдались в Лянкяран-Астаринской зоне.
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