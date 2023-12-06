Ветер ослаб, но...

Обнародована фактическая погода.

Как передает Day.Az, по данным Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 9:00 6 декабря сильный северо-западный ветер, наблюдавшийся на территории страны, ослаб к утру до 8-13 м/с. Со второй половины дня 5 декабря в некоторых местах шли дожди. Ливни наблюдались в Лянкяран-Астаринской зоне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!