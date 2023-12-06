Автобус врезался в крышу жилого дома в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в поселке "Кехня Гюнешли" ("Старый Гюнешли") в Хатаинском районе Баку.
Пассажирский автобус № 46 столкнулся с легковым автомобилем марки "Мерседес". Вышедший из-под контроля автобус врезался в крышу жилого дома, расположенного на склоне холма.
В результате происшествия жилому дому был нанесен серьезный ущерб. На момент аварии в квартире находился один человек. Пострадавших нет.
Повреждена газовая линия дома. По этой причине подача газа в близлежащие дома приостановлена. Кроме того, автобус корнем вырвал деревья у дороги.
Был проведен осмотр территории с участием соответствующих структур.
Проводится расследование ДТП.
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