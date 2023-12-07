Медиакомпания Day.Az сообщает о прекращении сотрудничества с рекламным агентством New Media

Медиакомпания Day.Az уведомляет своих партнеров о том, что с 1 января 2024 года компания прекращает сотрудничество с рекламным агентством New Media.

С этой даты будет приостановлено размещение рекламы, партнерских материалов и пресс-релизов, поступающих с платформы New Media на все ресурсы медиакомпании, а именно Day.Az, Milli.Az, Today.Az и Azernews.Az.

Приглашаем наших партнеров и рекламодателей, заинтересованных в размещении информации о своем бизнесе на ресурсах медиакомпании, обращаться напрямую в Департамент маркетинга Day.Az по нижеуказанным контактным данным:

Эльхан Махмудов:

E-mail: [email protected]

Телефон: +99450 212 6889