В Физули возвращаются еще 77 бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, при организации Государственного комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана 7 декабря очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Физули из Гарадагскго района города Баку. На этом этапе в город Физули возвращаются еще 27 семей - 77 человек.

Жители Физули выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Вернувшиеся в Физули семьи поселятся в заново отстроенных домах.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 332 семей, или 1183 человек в городе Физули.

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