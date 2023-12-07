МЧС об ущербе от землетрясения

Согласно предварительной информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), 07.12.2023 года в 08:16 по местному времени в Каспийском море на глубине 68 км произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС, землетрясение ощущалось в городе Баку и его окрестностях.

"Сообщений о каких-либо разрушениях или травмах в результате землетрясения в МЧС не поступало", - говорится в сообщении ведомства.

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