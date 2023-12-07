МВД Азербайджана распространило заявление о землетрясении в Баку

Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало ситуацию после землетрясения, зарегистрированного в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Day.Az в ведомстве, в МВД Азербайджана не поступало никакой информации о разрушениях и жертвах в результате землетрясения в Баку и прилегающих районах.

Отметим, что землетрясение было зафиксировано в Каспийском море, в 60 км к востоку от станции Сиязань. Магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. Землетрясение было зарегистрировано на глубине 68 км.

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