Полиция в Баку перешла на усиленный режим работы

После землетрясения в Баку полиция перешла на усиленный режим работы.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сообщили в МВД Азербайджана.

"Министерством внутренних дел были даны специальные поручения в связи с землетрясением. С привлечением к службе дополнительных сил, было организовано бесперебойное несение службы. Особой тревожности не наблюдается. Вся поступающая информация тщательно отслеживается и проверяется", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что землетрясение было зафиксировано в Каспийском море, в 60 км к востоку от станции Сиязань. Магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. Землетрясение было зарегистрировано на глубине 68 км.

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