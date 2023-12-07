https://news.day.az/society/1620093.html Обращений за медицинской помощью в связи с землетрясением не поступало - TƏBİB
Обращений за медицинской помощью в связи с землетрясением не поступало - TƏBİB
В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи не поступало обращений в связи с землетрясением магнитудой 5,6 балла, произошедшим сегодня утром в Каспийском море.
Об этом в четверг в ответ на запрос Day.Az сообщили в TƏBİB.
Отметим, что землетрясение было зафиксировано в Каспийском море, в 60 км к востоку от станции Сиязань. Магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. Землетрясение было зарегистрировано на глубине 68 км.
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