Кадры момента землетрясения в Баку

Сегодня в 08:16 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, которое ощущалось в Баку и его окрестностях.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Представляем кадры момента землетрясения, зафиксированные в одной из квартир города Баку:

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