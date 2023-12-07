В Азербайджане проверяют дорожную инфраструктуру после землетрясения

Сразу после землетрясения магнитудой 5,6 балла, произошедшего в Каспийском море в 08:16 по бакинскому времени, соответствующие структуры Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) перешли на усиленный режим работы.

Как сообщили в четверг Day.Az в ГААДА, специалистами Агентства проводится осмотр дорожной инфраструктуры, проверяется состояние искусственных инженерных сооружений (мосты, переходы, туннели и т.д.).

"Проверки будут продолжаться в течение дня. Кроме того, усилен контроль за всеми мостами и путепроводами, подземными и надземными переходами, туннелями, находящимися на балансе Агентства", - говорится в сообщении ГААДА.

Отметим, что землетрясение было зафиксировано в Каспийском море, в 60 км к востоку от станции Сиязань. Магнитуда землетрясения составила 5,6 балла. Землетрясение было зарегистрировано на глубине 68 км.

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