https://news.day.az/society/1620150.html Взрыв и пожар в донерной в Азербайджане, есть пострадавшие
Взрыв и пожар в донерной в Азербайджане, есть пострадавшие
В городе Агджабеди произошел взрыв, в результате которого возник пожар в донерной общей площадью 24 м2.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
В результате пожара сгорела часть деревянных перекрытий кровли донерной на площади 10 м2. Во время пожара 2 человека получили ожоги. Остальная часть донерной была защищена от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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