В городе Агджабеди произошел взрыв, в результате которого возник пожар в донерной общей площадью 24 м2.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

В результате пожара сгорела часть деревянных перекрытий кровли донерной на площади 10 м2. Во время пожара 2 человека получили ожоги. Остальная часть донерной была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.